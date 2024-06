Dipendente di una ditta sottrae prodotti all'azienda: arrestato E' successo a Battipaglia

Il 7 giugno scorso gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato per il reato di furto A.P., diepndente di una ditta del luogo avrebbe sottratto prodotti in plastica e carta della linea produttiva che avrebbe ceduto a L.B., quest'ultimo in arresto per ricettazione e denunciato per lo stesso reato il proprietario di un deposito in cui sono stati trovati altri 12 bancali riconducibili alla stessa produzione.