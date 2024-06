Furgone carico di materassi prevede fuoco, traffico in tilt a Pratole Illeso il conducente del mezzo: provvidenziale l'intervento dei caschi rossi

Paura questa mattina nei pressi del Bivio Pratole, nel territorio del comune di Montecorvino Pugliano, nei pressi del cimitero militare inglese.

Intorno alle 9, per cause da accertare, un furgone che trasportava materassi ha preso fuoco durante la marcia.

Immediatamente allertat,i i Vigili del fuoco che sono intervenuti da Salerno per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna conseguenza per l'autista rimasto illeso. La Polizia municipale sul posto per la viabilità, che ha subìto non pochi disagi.