Rubano 300 chili di barre in alluminio: arrestati due ventenni In azione i carabinieri a Sant'Egidio del Monte Albino

A Sant'Egidio del Monte Albino i carabinieri della stazione di Angri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne e un 20enne, di origini romene, residenti nell'Agro Nocerino-Sarnese per furto aggravato. I militari sono intervenuti in seguito ad una chiamata al 112 dove si segnalava il furto di profilati in alluminio in un'azienda di Sant'Antonio Abate. Intercettato il veicolo dei due indagati, i carabinieri, hanno trovato il materiale rubato, ovvero 300 chili di barre in alluminio.