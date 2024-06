Farmaci venduti in rete, il Nas di Salerno oscura 15 siti internet esteri Il provvedimento è stato disposto dal Ministero della Salute

I carabinieri del Nas di Salerno, a conclusione di un’attività avviata nell’ambito della vigilanza telematica finalizzata alla lotta e al contrasto del “Cyber Crime”, ha ottenuto

dalla Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute, un provvedimento di inibizione all’accesso, notificato ai provider italiani, a 15 siti internet esteri, che presentavano la medesima interfaccia grafica e proponevano in vendita farmaci ad uso umano soggetti a prescrizione medica, pubblicizzandone la spedizione in Italia al di fuori dei canali ufficiali, con potenziale rischio per la salute dei consumatori.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli del mercato on-line, che rappresenta un fenomeno in crescita esponenziale favorito dall’anonimato della rete e dalle opportunità di

speculazione offerte dai differenziali normativi nelle legislazioni di settore dei diversi Paesi.