Aggredisce il padre per farsi consegnare del denaro: arrestato 24enne Il giovane sarebbe stato trovato in possesso di un rasoio con lama di 4 centimetri

I carabinieri dell'aliquota radiomobile del Norm hanno arrestato ad Amalfi, in flagranza di reato, un 24enne di Furore per maltrattamenti contro familiari e conviventi e tentata estorsione. Il giovane avrebbe aggredito il padre per farsi dare una somma di denaro, in seguito ad una perquisizione da parte dei militari sarebbe stato trovato in possesso di un rasoio con una lama di 4 centimetri.