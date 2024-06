Si scaglia contro i militari e fugge a bordo di uno scooter senza assicurazione Arrestata una donna a Salerno

Il 16 giugno scorso i carabinieri della compagnia di Salerno hanno arrestato una donna T.V., le sue iniziali, per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine a bordo di uno scooter senza assicurazione, dopo essersi data alla fuga, avrebbe aggredito i militari per evitare i controlli. In seguito ad una perquisizione è stato rinvenuto dell'hashish.