Cuccaro Vetere, aggredisce i carabinieri dopo una lite in famiglia: arrestato Il 43enne è finito agli arresti domiciliari

I carabinieri della Stazione di Cuccaro Vetere hanno arrestato per "resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale", un 43enne del luogo. I militari, intervenuti presso l'abitazione dell'indagato a seguito di una segnalazione di lite familiare, sono stati aggrediti dal 43enne che li ha colpiti con calci e pugni, prima di essere bloccato e dichiarato in arresto.

L'autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.