Tragedia a Cava de' Tirreni: muore davanti al bar del figlio Il 70enne era stato dimesso dopo un ricovero

E' morto davanti al bar del figlio. Tragedia a Cava de' Tirreni dove un 70enne, appena tornato a casa dopo un ricovero ospedaliero, ha perso la vita in via Papa Giovanni XXIII. Inutili i soccorsi della Croce Bianca. Il 70enne A.P. ha avvertito un malore fatale che non gli ha lasciato scampo, proprio all'esterno dell'attività commerciale di suo figlio, era andato a fargli visita. Pare che il pensionato stesse chiacchierando con dei conoscenti proprio delle sue condizioni di salute quando si è sentito male.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche gli uomini del Commissariato di Polizia.