Pagani, aggressione in strada ad operatore della Polizia Municipale Dura condanna della Funzione Pubblica della Cgil

La Funzione Pubblica Cgil Salerno esprime la sua più ferma condanna per l’aggressione subita da un operatore della Polizia Municipale di Pagani durante l’espletamento del servizio in Corso Ettore Padovano. L’operatore è stato aggredito da un cittadino per strada e lo spavento è stato forte. "Esprimiamo la nostra solidarietà all’operatore coinvolto e sottolineiamo l’importanza del ruolo svolto dalla polizia locale nel preservare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma quanto accaduto evidenza ancora una volta la necessità di garantire prima di tutto la sicurezza agli operatori della polizia locale nell’espletamento del loro servizio. Nei mesi scorsi, come Funzione Pubblica Cgil Salerno in sede di tavolo in Prefettura con il Comune di Pagani, avevamo segnalato l’urgenza di non predisporre singoli operatori in strada, ma di prevedere la loro presenza sempre in coppia, al fine di garantire la massima sicurezza durante il servizio.Chiediamo alle istituzioni competenti di prendere provvedimenti immediati per prevenire simili episodi e assicurare la protezione degli operatori sul campo", a dirlo Alfonso Rianna, Segretario Provinciale FP CGIL Salerno e Antonio Capezzuto, Segretario Generale FP CGIL Salerno.