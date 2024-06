Fiamme nel deposito di rotoballe, distrutto il fienile di un'azienda agricola Rogo nella notte, ingenti i danni: si indaga per risalire alle cause

Una nube di fumo visibile a centinaia di metri di distanza, che ha allrmato i residenti di Sant'Antonio di Pontecagnano Faiano e non solo. L'allarme è scattato intorno all'una e mezza di questa notte.

I Vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti per capire quale fosse l'origine del rogo, e dopo una ricerca notturna non semplice hanno individuato l'origine: in fiamme parte del fienile di un'azienda agricola locale.

Un capannone pieno di rotoballe di fieno è stato completamente distrutto: in azione i caschi rossi di Salerno con il supporto di una squadra di Giffoni e un'altra autobotte da Eboli.

Il rogo è andato avanti per tutta la notte, ingenti i danni. Avviate le indagini per risalire alla causa che ha provocato l'incendio.