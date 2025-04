Salerno: blitz sull’immigrazione clandestina, espulsi 20 stranieri irregolari La Questura di Salerno intensifica l’attività di controllo del territorio

La Questura di Salerno intensifica l’attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alla lotta contro l’immigrazione irregolare. Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione, su disposizione del Prefetto, hanno eseguito una serie di provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri trovati in posizione irregolare sul territorio nazionale.

I dettagli

Sono stati emessi sei ordini di allontanamento con obbligo di lasciare l’Italia entro sette giorni. Per altri sette stranieri, risultati privi dei requisiti di permanenza e con precedenti penali, si è reso necessario il trasferimento presso Centri di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.).

Tra questi figurano un cittadino gambiano con precedenti per lesioni e furto, un tanzaniano coinvolto in reati di frode e truffa informatica, due cittadini marocchini mai regolarizzati, altri due connazionali già destinatari di provvedimenti per reati legati agli stupefacenti e un cittadino rumeno.