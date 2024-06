Salerno, controlli in mare su alcol e droga alla guida di barche Una persona è stata trovata senza patente nautica. Verifiche anche dall'alto con un elicottero

Continuano i servizi di controllo delle zone costiere disposti con ordinanza del Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio volti ad acquisire la documentazione delle imbarcazioni da diporto, per verificarne la regolarità e per accertare il tasso alcolemico e l’eventuale utilizzo di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti dei natanti.

Nella giornata di ieri, giovedì 27 giugno, sono state controllate 30 persone (di cui una trovata senza abilitazione di patente nautica), con relativi alcoblow eseguiti e con accertamenti in banchina con etilometro.

Il pattugliamento della costa, con le moto d’acqua della Polizia di Stato, realizzato in piena sinergia con la Guardia di Finanza, gli uomini della Capitaneria di Porto e della Polizia Stradale, ha riguardato, in particolare, il tratto di mare antistante i comuni di Salerno, Vietri sul Mare, Cetara e Pontecagnano. Per i controlli a terra ci si è avvalsi della Polizia Stradale e della Polizia Scientifica, mentre per i controlli dall’alto è intervenuto l’elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato dotato di sensori WESCAM con alta capacità di immagini per sorveglianza marittima.