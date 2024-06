Pellezzano, scoperto un richiamo acustico per uccelli sulla Sp129 L'attività è stata effettuata dagli operatori della Guardia Agroforestale Italiana

Gli operatori della Guardia Agroforestale Italiana hanno rinvenuto un apparecchio a funzionamento elettromagnetico riproducente il canto di uccelli. Il ritrovamento è avvenuto durante un controllo ambientale effettuato sulla statale che collega Pellezzano con Cava de' Tirreni. A fare la scoperta sono stati il dirigente A.N.L.C., Raffaele Bonacci, il presidente nazionale della Guardia Agroforestale, Antonio D'Acunto e il commissario della federazione P.V., Renato Alvino.

L'apparecchio è stato individuato tra la boscaglia e prontamente disattivato. Successivamente è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti. Il ritrovamento conferma come il braconaggio sia sempre più diffuso anche in Campania. Pertanto le guardie faunistiche continueranno la loro opera di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, intensificando i controlli anche lungo la strada provinciale 129 Pellezzano-Cava.