"Mi hanno sparato": la Polizia indaga sul ferimento di un uomo Il 55enne, già noto alle forze dell'ordine, non è in pericolo di vita

La polizia di Salerno indaga sul ferimento di un uomo, centrato da un proiettile all’addome mentre era alla guida del suo furgone.

Il fatto sarebbe avvenuto in via Delle Calabrie, nella periferia orientale della città, poco dopo le 11.

L’uomo, un 55enne già noto alle forze dell’ordine, si è recato con mezzi propri al Ruggi, dove i medici del Ruggi lo hanno operato.

L’uomo non è in pericolo di vita. La Squadra mobile e la Polizia scientifica sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.