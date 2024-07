Perde il controllo del motorino mentre torna a casa: Francesco muore a 16 anni Era originario di Buccino, il sindaco: "Senza parole, solo affetto, amore e vicinanza"

Ancora una tragedia sulle strade del salernitano, ancora una volta vittima un minorenne. A perdere la vita un ragazzo di 16 anni di Buccino. L'incidente è avvenuto, per cause ancora in fase di accertamento, nella serata di domenica. Il ragazzo stava tornando a casa e si trovava sulla strada verso Sicignano, quando avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo con violenza sull'asfalto. Le condizioni del 16enne sono apparse subito critiche.

E' stato trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli dove purtroppo è deceduto. Lacrime e cordoglio nella città natale del ragazzo. "Una giovane vita ci lascia. Senza parole, solo affetto, amore e vicinanza per familiari e amici. Il dolore è inaccettabile. Addio Francesco", le parole affidate ai social dal sindaco di Buccino, Pasquale Freda.