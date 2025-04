Schianto sulla statale 268, San Valentino Torio piange Maurizio Il cordoglio del sindaco Michele Strianese

Era originario di San Valentino Torio il giovane deceduto nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla statale 268, tra Angri e Scafati. Il sindaco Michele Strianese, attraverso i social, ha voluto esprimere il cordoglio della comunità.

«La nostra comunità vive, purtroppo, un altro momento di tristezza e sconforto per la improvvisa scomparsa di un giovane concittadino a causa di un incidente stradale. Un altro ragazzo perbene, dedito al lavoro e alla famiglia, pieno di rispetto per tutti, ci ha lasciato. Ci stringiamo al dolore della famiglia, degli amici, dei conoscenti del caro Maurizio Ferrante, giovane padre che ha perso la vita sulla SS 268. Cosi come sempre fatto per altri giovani concittadini venuti a mancare per incidenti sulle strade, proclamerò il lutto cittadino per la giornata del funerale del nostro caro Maurizio. Riposa in pace».