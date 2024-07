Incidente stradale a Acquavella: muore 80enne di Casal Velino Fatale lo scontro frontale tra due auto, in gravi condizioni una donna

Ancora un incidente mortale nel salernitano, a perdere la vita è stato un 80enne di Casal Velino. Lo schianto è avvenuto lungo la strada regionale 267, in località Ardisani, al Bivio di Acquavella.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri la vettura guidata dalla vittima, proveniente da Casalvelino Marina, si è scontrata, per cause ancora non chiare, contro una Fiat 500 condotta da una donna, portata all’ospedale di Vallo della Lucania, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari accorsi sul posto per l'80enne che è deceduto.