Si perdono cercando funghi in Irpinia, due salernitani salvati dai carabinieri E' accaduto in una zona di montagna di Senerchia

Hanno vissuto ore di grande apprensione due salernitani che, usciti per un'escursione, si sono dispersi in una zona di montagna di Senerchia, in provincia di Avellino. I due - di cui uno di 70 anni - mentre erano alla ricerca di funghi hanno imboccato sentieri diversi, non riuscendo più a ritrovarsi. Uno dei due ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri che, dopo qualche ora di ricerca, hanno recuperato l'anziano sano e salvo.