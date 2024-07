Rapine in casa e truffe agli anziani, ecco come agiva la banda criminale Sette misure cautelari eseguite dai carabinieri: vittime narcotizzate durante i colpi

Narcotizzavano gli anziani per poi svaligiarne le case i componenti di una banda sgominata e arrestata nel Salernitano. I carabinieri della stazione Salerno Duomo della compagnia cittadinao hanno eseguito sette provvedimenti nei confronti di altrettanti indagati.

Due in carcere, quattro ai domiciliari e un divieto di dimora le misure firmate dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura. Le accuse contestate, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine in abitazione con l'uso di narcotizzante, furti in abitazione, furti di autovetture, truffe aggravate nei confronti di anziani, riciclaggio e reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sostituzione di persona.

L'attività investigativa finora ha individuato cinque rapine dove le vittime sono state narcotizzate, una truffa aggravata nei confronti di un'anziana, un furto in abitazione e un furto di autovettura, eventi verificatisi tra Salerno e Battipaglia dal 2018 al 2023. Sarebbero anche state effettuate tre operazioni di riciclaggio con reimpiego del denaro provento dell'attività criminale.

Le vittime, così come ricostruito dai carabinieri, venivano adescate in un bar.