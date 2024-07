Salerno, 35enne precipita nel vuoto da un balcone del primo piano Nell'impatto ha battuto violentemente la testa

I vigili del fuoco di Salerno, questa mattina intorno alle 10.15, sono intervenuti in via Della Monica per dare supporto agli operatori del 118. I sanitari, infatti, erano stati allertati per soccorrere una 35enne, caduta da un balcone del primo piano. La donna nella caduta ha battuto violentemente la testa. Immediate le procedure che hanno consentito ai sanitari di accedere all'area in cui era riversa la donna che è stata immobilizzata e caricata in ambulanza per poi essere trasferito presso il nosocomio cittadino. Non si conoscono, al momento, le condizioni della ragazza. Al vaglio la dinamica dell'incidente.