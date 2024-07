Filma i bagnanti dal lungomare di Salerno e si tocca le parti intime: arrestato L'uomo avrebbe anche minacciato e spintonato i poliziotti intervenuti

Il 14 luglio scorso, personale della polizia della questura di Salerno, ha arrestato T.A. per resistenza a pubblico ufficiale e per atti osceni in luogo pubblico. Secondo una ricostruzione degli agenti l'uomo, dopo aver filmato con il suo cellulare i bagnanti, toccandosi le parti intime, al controllo dei poliziotti li avrebbe minacciati, ingiuriati e spintonati.