Incidente stradale a Bellizzi: gravissima una bimba di 10 anni E' stata soccorsa e portata in codice rosso in ospedale

Sono gravissime le condizioni di una bambina di dieci anni coinvolta, assieme alla madre, in un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto a Bellizzi, in via Olmo. La donna avrebbe perso il controllo della vettuta, che è finita, per cause ancora in corso di accertamento, contro un muro.

La piccola è stata soccosa sul posto dai sanitari del 118 che l'hanno intubata e condotta in codice rosso in ospedale.