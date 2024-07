Ragazzo inglese scomparso a Salerno: era stato portato in ospedale La madre è originaria di Cava de' Tirreni

Dal 13 luglio scorso si sono perse le tracce del 21enne inglese Kei Hixon. Il ragazzo è alto 1.70, capelli e occhi castani, quando è scomparso indossava una magliett della Nike e un pantaloncino azzurro.

Non ha con sè telefono e documenti. Era in vacanza con la famiglia a Cava de' Tirreni, cittadina originaria della madre, parla solo inglese. Si sarebbe allontanato dall'ospedale Ruggi d'Aragona dove era stato condotto per un malore. Ore di apprensione e ansia per i familiari, proseguono le ricerche ormai da quattro giorni. Chiunque abbia informazioni può contattare la polizia di stato.