Schianto frontale tra due mezzi pesanti, caos sulla Statale 18 Impatto violento ma senza gravi conseguenze per i conducenti

Ancora incidenti sulla Statale 18: l'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto nel territorio del comune di Eboli. Per cause al vaglio della Polizia stradale, due autocarri si sono scontrati frontalmente.

L'impatto è stato particolarmente violento, ma per fortuna non si sono registrate gravi conseguenze.

Pesanti, invece, le ripercussioni sulla circolazione stradale che ha subìto non pochi rallentamenti.