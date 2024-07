Incidente sull'A2: inferno di lamiere, dolore per le due vittime Salerno e Pellezzano piangono Mario Valiante e la moglie Wilma Frezza

Salerno e Pellezzano a lutto per la morte di una coppia conosciuta e stimata, due noti avvocati, il 65enne Mario Valiante, fratello dell'ex sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante e sua moglie Wilma Frezza, 64anni. Hanno perso la vita questa mattina nel drammatico incidente stradale verificatosi sull' autostrada A2 nei pressi dello svincolo di Eboli. Erano a bordo della loro Audi bianca quando un tir fuori controllo ha travolto la loro vettura e altre 9, tutte ferme in coda. Le auto si sono ridotte a un cumulo di lamiere a causa del violentissimo impatto. I due, marito e moglie, sono morti sul colpo. Inutili i soccorsi. 5 i feriti estratti dai sanitari accorsi sul luogo dell'incidente e condotti in ospedale, nessuno è in pericolo di vita.

I dettagli

Al lavoro per ore i vigili del fuoco di Salerno e Giffoni. Sul caso indaga la Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi e ha gestito la viabilità. L'autostrada è stata chiusa per ore, code chilomeriche, traffico intenso. Disagi estremi per gli automobilisti bloccati al caldo e sotto al sole che hanno denunciato poca assistenza, diversi i malori, sopratutto tra le persone anziane e senza aria condizionata in auto. Molti sono scesi dalle vetture per cercare refrigerio all'ombra degli alberi che costeggiano la strada.

Il dolore

Intanto due comunità piangono Mario Valiante e Wilma Frezza, salernitani che vivevano a Capezzano di Pellezzano. Cordoglio dal mondo politico e istituzionale.

"Grande dolore e commozione per la tragica scomparsa degli avvocati Mario Valiante e Wilma Fezza. I coniugi Valiante e Fezza erano professionisti stimati presso il Foro il Salerno, conosciuti ed apprezzati anche per il loro impegno civico nei confronti della comunità. Le nostre condoglianze alla famiglia, al fratello dell’avvocato Valiante, il nostro amico Gianfranco, e a tutti i loro cari per questo grave lutto", il messaggio affidato ai social dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

"Noi tutti ne abbiamo apprezzato le grandi qualità umane, le importanti doti professionali, il forte impegno sociale e civile, un pensiero di vicinanza va alle famiglie e ai loro cari, scrive in una nota il deputato Pd Piero De Luca".

La Sindaca di Baronissi Anna Petta esprime il proprio cordoglio personale e di tutta l'Amministrazione Comunale.

"Con grande tristezza nel cuore, esprimo le più sentite condoglianze a Gianfranco Valiante, già Sindaco di Baronissi, e alla sua famiglia per la perdita del caro fratello Mario e della cognata Wilma. Mario e Wilma resteranno sempre nei cuori di coloro che li hanno conosciuti, per il loro spirito generoso e il loro amore per la comunità. Un pensiero anche ai feriti e a tutti coloro che stanno portando soccorso”. A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta attraverso la sua pagina Facebook.