Travolti e uccisi dal tir: domani i funerali di Mario e Wilma Si indaga sulla dinamica, test sul camionista alla guida

Si terranno sabato 20 luglio, alle ore 10, presso la Chiesa dei Salesiani a Salerno, i funerali degli avvocati Mario Valiante e Wilma Fezza, morti ieri mattina in un incidente stradale sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria all’altezza dello svincolo di Eboli. La camera ardente è stata allestita alla Casa del Commiato “San Leonardo” del Cavaliere Antonio Guariglia situata in via San Leonardo.

Intanto proseguon le indagini da parte della Procura di Salerno per ricostruire la dinamica del drammatico sinistro che ha coinvolto 10 auto in coda. L'uomo alla guida del camion fuori controllo che ha travolto le vetture è stato sottoposto ai test tossicologici di rito. In queste ore si attendono i risultati. Dimessi dagli ospedali i feriti.

Non mancano però le polemiche sullo svincolo di Eboli, finito nel mirino perchè ritenuto non sicuro in assenza di una rotatoria, l'uscita sarebbe pericolosa con la lunga fila di auto in coda che si crea in direzione Eboli.