Piaggine: incidente sul lavoro, ferito un operaio Era impegnato nella rimozione delle luminarie

Incidente sul lavoro a Piaggine. Un operaio di Massa di Vallo stava rimuovendo le luminarie allestite in occasione di una festa quando, nel tentativo di fermare il suo furgone partito inavvertitamente, è caduto, ferendosi gravemente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale a Roccadaspide. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.