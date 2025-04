Summit Nazionale di Amalfi, Destinazioni e Comunità per Turismo più sostenibile "Saluti istituzionali il Ministro del Turismo Daniela Santanchè"

È iniziato oggi il Summit nazionale “Destinazioni e Comunità per un Turismo più sostenibile” in programma fino a domani ad Amalfi nell’Antico Arsenale e promosso dalla Repubblica Marinara insieme alle Città di Arzachena (Porto Cervo), Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Pinzolo (Madonna di Campiglio) e Polignano a Mare, sotto il patrocinio di ANCI Campania.

Al Summit di Amalfi ha fatto pervenire i saluti istituzionali il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, con un messaggio alle città partecipanti: “Un Summit come questo non solo accende i riflettori su una tematica molto delicata e attuale, ma mette insieme diversi Comuni, da Nord a Sud passando per le Isole, ribadendo il concetto fondamentale del gioco di squadra quale ingrediente irrinunciabile per affrontare e vincere le sfide del turismo. Il rapporto tra turisti e residenti è una di queste sfide, e tutti quanti siamo chiamati ad affrontarla, partendo da una consapevolezza che, secondo me, dev’essere centrale: l’overtourism, di per sé, non esiste. Non può esserci un problema di “troppo turismo”. Il turismo è una risorsa per l’intera Nazione. E una risorsa non va problematizzata. Il punto, semmai, è esattamente quello messo al centro di questo Summit: la gestione – ha dichiarato il Ministro Santanchè. “Attenzionando dimensioni cruciali quali ospitalità e residenzialità, fiscalità, mobilità e sicurezza, e spazi pubblici – coordinando l’azione di un partenariato multilivello pubblico-privato – è possibile sviluppare modelli di gestione delle destinazioni turistiche e di politiche pubbliche mirate sul tema al fine di contemperare al meglio il bilanciamento tra turismo e comunità. Il Ministero è già attivo in prima linea su queste tematiche. Domani presenzierò al Comitato Turismo dell’OCSE, a Parigi, dove si parlerà di tecnologia e sostenibilità per questo settore”.

Da sempre in prima linea sui temi del Summit, il Sindaco di Napoli e Presidente nazionale ANCI, Gaetano Manfredi è intervenuto dichiarando: “L'iniziativa promossa dal Comune di Amalfi, in sinergia con altri piccoli comuni ad alta vocazione turistica, rappresenta un passo fondamentale verso una riflessione approfondita sulle dinamiche attuali del turismo. In una fase di significativa trasformazione del settore, caratterizzata da una crescente pressione turistica, sia nei grandi che nei piccoli centri, emerge con forza la necessità di ripensare i meccanismi regolatori esistenti per arrivare ad una proposta unitaria che guardi a tutto il Paese e che tenga conto delle piccole e delle grandi realtà, tenendo insieme crescita economica e vivibilità dei nostri territori”.

Ad aprire i lavori il sindaco di Amalfi Daniele Milano, il quale ha affermato che “La grande novità di questo Summit è che mette al centro l’accoglienza turistica ed il benessere delle comunità residenti, con l’obiettivo di ricercare il migliore equilibrio possibile attraverso la condivisione delle migliori esperienze maturate in Italia. - dichiara il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano - Le realtà turistiche, con la loro specifica complessità, hanno tuttavia bisogno di maggiori strumenti per poter essere governate efficacemente. Siamo certi che la partecipazione al Summit di Amalfi di esponenti del Governo e del Parlamento italiano ed europeo ed il sostegno all'iniziativa manifestato dal Ministro Daniela Santanché e dal Presidente di ANCI Gaetano Manfredi, rappresentino le garanzie per un confronto serio e costante su temi divenuti ormai cruciali. D'altronde, l’introduzione della “Ztl Territoriale” nel Codice della Strada è un esempio vincente di come l'interlocuzione tra istituzioni possa dare risposte concrete ai problemi patiti nei territori. Scriviamo da oggi una pagina nuova, quindi: il "Patto di Amalfi" per un nuovo rapporto tra destinazioni turistiche e comunità residenti”.

A seguire, gli interventi del Vicepresidente nazionale Anci e delegato al Turismo Stefano Locatelli, dell’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, del Sindaco di Caserta e Presidente Anci Campania Carlo Marino e del Destination Manager prof. Josep Ejarque.

Primo talk su “Gestione dei flussi turistici, mobilità e sicurezza sul territorio”, moderato dal giornalista del Tg1 Francesco Maesano, con gli interventi dell’on. Tullio Ferrante, della Presidente di Enit Alessandra Priante e dei Sindaci di Capri, Pinzolo e Roccaraso, Paolo Falco, Michele Cereghini e Francesco Di Donato. Il secondo talk sarà invece moderato dalla giornalista di Mediaset Desideria Cavina e affronterà il tema “Ospitalità extra-alberghiera e residenzialità” con l’on. Gianluca Caramanna, l’Assessore al Turismo della Regione Toscana Leonardo Marras, il Presidente dell’Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi AIGAB Marco Celani, l’Assessore al Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato e i Sindaci di Polignano a Mare Vito Carrieri e Amalfi. La prima giornata si concluderà con una tavola rotonda di confronto tra i Comuni partecipanti sulle proposte emerse e discusse nel corso dei talk.

Domani 4 aprile altri due dibattiti in programma, ovvero il terzo talk “Tutela dei centri: spazi pubblici, commercio, gestione dei rifiuti” moderato dalla giornalista del Tg3, Francesca Sancin che vedrà gli interventi dell’on. Dario Nardella, dei Sindaci di Arzachena (Porto Cervo) Roberto Ragnedda, di Riomaggiore (Cinque Terre) Fabrizia Pecunia e di Pollica Stefano Pisani, nonché dell’Assessore al Turismo di Taormina Jonathan Sferra.

In chiusura “Fiscalità e assunzione di personale nei Comuni turistici”, talk moderato dal giornalista di RaiNews24 Lorenzo Briani, nel corso del quale sono previsti gli interventi del Senatore Luca De Carlo, del Responsabile Finanza Locale di ANCI Andrea Ferri, del Presidente Federalberghi Toscana Daniele Barbetti e dei Sindaci di Courmayeur e Positano, Roberto Rota e Giuseppe Guida.