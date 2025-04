Salerno Container Terminal, acquisiti nuovi macchinari per movimentazione merci Investiti 10 milioni di euro nei primi mesi dell'anno

Salerno Container Terminal acquisisce nuovi macchinari per la movimentazione merci. Investiti, nei primi mesi del 2025, 10 milioni di euro in attrezzature portuali: entra nel vivo un ulteriore up-grading operativo, finalizzato ad incrementare le performance del terminal, sia rispetto alla velocità del lavoro alle navi che alla gestione dello yard, in termini di rapidità di ricezione e consegna dei contenitori.

A fine aprile termineranno i lavori che, nell’ambito del programma degli interventi del PNRR, hanno interdetto la banchina “Tre Gennaio” del porto di Salerno destinata all’attracco delle navi di merci varie. Questo settore merceologico è stato temporaneamente dirottato sulla banchina di ponente del Molo Trapezio, ove è allocato il terminal dei contenitori, le cui attività sono state temporaneamente ridotte ai soli accosti di Levante e di testata del Molo, potendo contare solo parzialmente sugli accosti di Ponente. A decorrere dai primi di maggio le navi del comparto General Cargo torneranno ad ormeggiare alla banchina “Tre Gennaio”, consentendo un drastico recupero di efficienza all’ormeggio delle navi full-container.

Lo scorso mese è stato definito il contratto per la fornitura di una nuova maxi-gru di banchina, la più grande, in assoluto, del suo genere, per lo sbarco ed imbarco di contenitori, che si aggiunge alle quattro gru Liebherr già in esercizio. E’ una gru Gottwald di Konecranes - mod. ESP 10 - a funzionamento elettrico, capace di lavorare navi da 15.000 teus, con le seguenti caratteristiche strutturali:

- Altezza torre m. 60

-Sbraccio massimo m. 64 (23 file contenitori in coperta)

- Altezza cabina gruista m. 43

- Altezza di sollevamento sopra il livello banchina: m. 62

- Portata sotto spreader 65 tonn (twint-lift 2 x 32,5)

- Consegna ottobre 2025.

Sottoscritto l’ordine di acquisto di un ulteriore RTG di taglia extra-large, capace di accatastare contenitori in 10 file di larghezza (più la corsia per i camion) e 6 + 1 file in altezza. Prodotto dalla Liebherr, sarà il secondo di questa dimensione in esercizio al terminal ed il quarto RTG dedicato alla gestione dei carichi all’import, con l’obiettivo di rendere più veloci le attività di consegna. Anche questa macchina, in arrivo ad ottobre 2025, sarà a funzionamento elettrico, nell’ambito del programma di transizione verso un terminal ad emissioni “zero”. Ordinate anche una semovente di piazzale per contenitori pieni (Reach stacker) e due semoventi per contenitori vuoti (front loader), in consegna nel prossimo mese di luglio.