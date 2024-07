Scende per soccorrere automobilista in panne, travolto e ucciso sulla Cilentana Ancora sangue sulla Statale: l'incidente nei pressi dello svincolo di Centola

Tragico incidente stradale nella serata di domenica sulla Cilentana, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito e ucciso.

Il sinistro mortale è avvenuto nei pressi di Centola. Stando ad una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, la vittima aveva lasciato il veicolo in sosta, per poi scendere. Pare che si fosse fermato per soccorrere un altro automobilista, rimasto in panne con l'auto.

Mentre attraversava la strada, è sopraggiunta un'altra macchina che lo avrebbe travolto. La persona alla guida si è fermata per prestare soccorso.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 ma per il malcapitato non c'è stato nulla da fare.