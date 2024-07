Scende dall'auto per prestare soccorso: Giovanni muore sul colpo La tragedia, davanti agli occhi del figlio 15enne, allo svincolo di Centola

E' morto sul colpo, travolto e investito da un'auto con a bordo 4 persone, mentre stava attraversando la strada sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo per Centola, per prestare soccorso a una donna con la vettura in panne. Per il 49enne Giovanni Ambruosi inutili i soccorsi dei sanitari giunti sul posto, non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto.

La tragedia è avvenuta proprio davanti agli occhi del figlio 15enne che lo attendeva nell'abitacolo della loro Panda. Un dramma che ha scosso la comunità cilentana di Futani, paese originario del 49enne che era molto conosciuto, lascia la moglie e due figli. Sul caso indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.