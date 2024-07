Truffe agli anziani: carabinieri in chiesa per fare prevenzione Consigli pratici ai cittadini di Tramonti

Il 28 luglio, nelle parrocchie delle frazioni Pietre e Gete a Tramonti, al termine della Santa Messa, i Carabinieri di Amalfi, guidati dal Capitano Giuseppe Bonsignore, insieme al Comandante della Stazione locale, Lgt. Giorgio Covato, e al Sindaco di Tramonti, Domenico Amatruda, hanno incontrato i cittadini per fornire consigli contro le truffe agli anziani, fenomeno, sempre più diffuso, che colpisce le fasce più deboli lasciando danni economici e psicologici.

L’Arma dei Carabinieri, attraverso una campagna di prevenzione nazionale vuole sensibilizzare la popolazione e rafforzare la sicurezza. Testimonial della campagna il noto attore Lino Banfi, il progetto diffuso sui social e media, per mettere in guardia dagli inganni. Il Capitano Bonsignore ha sottolineato che le truffe colpiscono sia anziani, spesso attraverso contatti telefonici, sia giovani, prevalentemente sui social network. Dal 2023, l’attività preventiva ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia di altre dieci per truffe nella Costiera Amalfitana. La campagna di prevenzione, sostenuta da Enti locali, Diocesi e Associazioni, include anche la distribuzione di opuscoli informativi con consigli su come evitare le truffe: non aprire la porta agli sconosciuti e chiamare il 112 in caso di dubbi. Le Stazioni Carabinieri svolgono incontri formativi e collaborano con istituti di credito e uffici postali per condividere informazioni su casi sospetti e sensibilizzare l'opinione pubblica.