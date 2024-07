I roghi assediano Salerno: fiamme sui monti, chiuso il viadotto Gatto Disagi e rallentamenti per la circolazione stradale sull'A2

Non solo Persano, la Costiera Amalfitana e il colle Bellaria: nelle ultime ore un altro grave incendio ha interessato il territorio salernitano. Nella città capoluogo rogo sul monte Bonadies, a poca distanza dal castello Arechi.

Le fiamme hanno portato alla chiusura del viadotto Gatto, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina e autostradale. Problemi sull'A2, diramazione Napoli, in prossimità del km 2,300. Lo rende noto Anas.

Al momento i veicoli in direzione Napoli e provenienti da sud devono obbligatoriamente proseguire lungo la A30. I veicoli provenienti da sud e diretti a Salerno posso proseguire verso l'uscita consigliata svincolo 'Pontecagnano' Tangenziale di Salerno'. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione della circolazione.

Le fiamme sono diventate oggetto di scontro politico: "Mentre lunedì abbiamo assistito all' ennesimo consiglio comunale dove gli appelli ad una più ragionevole gestione del bene comune, sono rimasti ancora una volta inascoltati, ieri ed oggi due disastri ambientali dolosi hanno colpito le colline simbolo della nostra città: il monte Bellaria e il monte Bonadies - si legge nella nota a firma del Gruppo civico "Salerno in comune" -. Siamo convinti che sia la stessa mente e forse anche la stessa mano che hanno aspettato il vento ideale... non è possibile e accettabile non riuscire ad individuare, tramite le telecamere stradali esistenti, gli autori..neanche questa volta. In tal caso chiediamo le scuse e le dimissioni di chi è preposto al controllo dei luoghi".