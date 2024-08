Giffoni Valle Piana, aggredirono un 33enne: padre e figlio in carcere Sono accusati di tentato omicidio: avrebbero colpito la vittima con ascia e bastone

Avrebbero aggredito con un bastone ed un'ascia un 33enne per futili motivi relativi al pascolo. Ora dovranno rispondere di tentato omicidio in concorso un 51enne ed un 22enne, padre e figlio di Giffoni Valle Piana. I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei loro confronti. Dalle indagini è emerso che i due, lo scorso 9 luglio, avrebbero aggredito con violenza il 33enne, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. I successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire l'accaduto e di individuare i presunti responsabili, oggi raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere