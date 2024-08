Atena Lucana, appicca un incendio in campagna: arrestato 26enne E' stato bloccato da carabinieri e Forestale: ora è ai domiciliari

Un 26enne di Atena Lucana è stato arrestato per un incendio appiccato in una campagna del comune del Vallo di Diano. In particolare il giovane è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina e dai militari della Forestale di Padula, subito dopo l'innesco dell'incendio. Il 26enne è finito agli arresti domiciliari. L'intervento delle forze dell'ordine ha, inoltre, consentito di domare in tempi rapidi l'incendio, evitando feriti e danni alle abitazioni.