Da tre giorni brucia la montagna di Sala Consilina: "Danni gravissimi" Rogo sulla montagna che circonda l'abitato, la rabbia del sindaco

Per tre giorni le montagne di Sala Consilina sono state divorate dalle fiamme che hanno interessato località "San Raffaele".

Vigili del fuoco e strutture regionali al lavoro per domare il rogo. Il sindaco Mimmo Cartolano non ha nascosto la propria rabbia: "Danni gravissimi per il territorio, le conseguenze di questi incendi le pagheremo per anni", il grido d'allarme del primo cittadino che nelle ultime ore si è recato sul posto per seguire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Il fronte del fuoco - alimentato anche dal vento - ha devastato decine di ettari di bosco. Devastata la montagna che sovrasta il centro abitato.