Salerno, Guardie Ambientali salvano un gabbiano in difficoltà L'animale è stato soccorso e condotto presso il Cras

A Salerno un operatore delle Guardie Ambientali ha soccorso e messo in salvo un gabbiano che era in difficoltà. L'intervento è stato effettuato in mattinata a seguito di una segnalazione giunta ai canali ufficiali dell'associazione. L'operatore, giunto sul posto, ha appurato che il gabbiano era impossibilitato a volare per via di un'ala rotta ed era visibilmente affaticato. Dopo aver messo in sicurezza l'animale in una scatola, l'operatore delle Guardie Ambientali ha trasportato il gabbiano al canile municipale di Salerno che ha predisposto il trasferimento al Cras, il centro di recupero per la fauna selvatica.