Morto in un incidente stradale il noto oncologo Cristiano Huscher Lavorava presso la clinica Cobellis di Vallo della Lucania

E' morto in ospedale a Isernia, per le conseguenze di un grave incidente stradale, il noto chirurgo e oncologo Cristiano Huscher, lo schianto sulla Statale 85 in Molise. Da una prima ricostruzione sembra che il 74enne abbia perso il controllo della sua auto, finendo in una cunetta al lato opposto rispetto al suo senso di marcia per poi schiantarsi contro il guardrail.

Huscher è stato primario dell'ospedale Veneziale di Isernia. Dal 2018, era Direttore di Chirurgia Oncologica Robotica e Nuove Tecnologie del Policlinico Albano e consulente e docente presso la Clinica Cobellis di Vallo della Lucania, era ritenuto un pioniere della chirurgia mininvasiva e laparoscopica.