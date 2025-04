Ferrante e Iannone: chiamare l'aeroporto "Costa d'Amalfi e del Cilento" "Una scelta che può incrementare l'attrattività"

“L’aeroporto di Salerno sta registrando numeri straordinari, con oltre 180mila viaggiatori negli ultimi sei mesi del 2024: un risultato che dimostra tutte le potenzialità di crescita del nostro territorio e premia la volontà del Mit di investire sullo sviluppo dello scalo. È necessario però che la scelta del nome dell’aeroporto, pur funzionale a incrementarne l’attrattività rispetto al turismo diretto in costiera amalfitana, dia pari visibilità anche alla costa cilentana, un’altra perla della nostra regione che è meta di migliaia di visitatori. Per questo chiederemo formalmente all’Enac di intitolare l’aeroporto di Salerno alla ‘Costa d’Amalfi e del Cilento’: una proposta che consentirà di valorizzare l’intera provincia salernitana e di renderla sempre più competitiva sul piano turistico”. Lo affermano il deputato Tullio Ferrante e il senatore Antonio Iannone, Sottosegretari di Stato al Mit. “Unire la Costa d’Amalfi e quella del Cilento nel nome ufficiale dell’aeroporto - aggiunge - consentirà di rafforzarne il percorso di crescita e il legame funzionale con tutto il territorio salernitano. Una necessità fortemente avvertita dalla comunità locale e certamente condivisa dalle realtà produttive, dai rappresentanti istituzionali e dagli stessi cittadini, alla quale intendiamo dare risposta affinché l’aeroporto di Salerno diventi il volano dello sviluppo turistico, economico e sociale di entrambe le aree costiere, così come delle zone interne. Proporremo quindi di avviare l'iter di modifica dell’intitolazione dello scalo in ‘Aeroporto Internazionale di Salerno-Pontecagnano Costa d'Amalfi e del Cilento’: un nome, questo, che - concludono Ferrante e Iannone - darà finalmente voce a tutte le anime del nostro meraviglioso territorio”.