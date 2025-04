Salernitana-Sudtirol, apertura straordinaria dei botteghini Il club chiede sostegno alla propria gente

Il dato provvisorio parla di 3mila biglietti già staccati per Salernitana-Suditirol ma i numeri sono destinati a salire. Per quella che vale come la prima di sei finali per la permanenza in serie B, la Salernitana non solo ha scelto una politica al ribasso del prezzo dei biglietti ma tende ancor di più la mano ai propri tifosi: domani, venerdì 11 aprile, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà eccezionalmente aperto dalle 9:30 alle 12:30 per la vendita dei biglietti per assistere a Salernitana-Südtirol. Contestualmente inizierà la conferenza stampa di presentazione di Pasquale Marino al quale il pubblico però non potrà partecipare.

Inoltre, il botteghino sarà aperto anche sabato dalle 12:00 alle 14:30. Il club ha inoltrato ricordato che l’acquisto dei biglietti direttamente al botteghino non comporta il pagamento aggiuntivo di commissioni TicketOne.