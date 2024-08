Corso d'acqua si colora di bianco, indagini in corso a Sassano La Guardia Agroforestale Italiana ha denunciato l'accaduto

Saranno le indagini dei Carabinieri Forestale ad appurare la natura e la provenienza delle sostanze rinvenute nel canale d'acqua Campiglione, in via Galdo a Silla di Sassano. Nei giorni scorsi, infatti, l'affluente del Tanagro ha assunto un'anomala colorazione biancastra che ha spinto associazioni e forze dell'ordine ad effettuare accertamenti. Sul posto, oltre ai carabinieri Forestale e agli operatori del Consorzio di Bonifica, è intervenuto personale della Guardia Agroforestale Italiana, diretto dal responsabile Alessandra Rufrano, insieme a Carmine Gentile, sovrintendente delle Guardie Zoofile e all'assessore Alessandro Cavallone. Con l'ausilio di un trattore del Consorzio di Bonifica è stata ripulita una siepe, sotto la quale è stato individuato un tubo in ferro che sfociava nel torrente. All'interno è stata riscontrata la presenza di un altro tubo in Pvc, ancora pieno del siero bianco che è finito nel corso d'acqua. La Guardia Agroforestale Italiana ha denunciato agli organi preposti l'accaduto.