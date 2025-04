Aerospazio, un incubatore d'impresa nell'area industriale Asi di Salerno De Luca: trenta aziende coinvolte, forniamo materiali anche alla Nasa

Nella sede dell'Asi di Salerno la firma del protocollo per insediare un centro di ricerca e di incubatore di imprese del settore aerospaziale. Alla firma hanno presenziato il governatore Vincenzo De Luca, il presidente del consorzio Asi, Antonio Visconti, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e il presidente del Distretto aerospaziale Luigi Carrino.

"Abbiamo firmato questo protocollo di intesa tra Regione e area Asi- ha detto il governatore - per far nascere nella zona ASI di Salerno un polo aerospaziale. E' un settore produttivo importante nella regione Campania. Abbiamo l'unico distretto dell'aerospaziale che ci sia in Italia che tiene insieme una trentina di medie e anche grandi aziende impegnate nelle produzioni aerospaziali. Nelle nostre aziende ci sono produzioni utilizzate dalla Nasa per le iniziative spaziali in America. Oltre a questo, ovviamente, abbiamo una serie di iniziative in corso nell'area Asi oltre ad un programma di rifacimento di tutta la viabilità e tutte le strade. Avremo anche un polo dell'audiovisivo che collocheremo qui nell'area industriale, una piattaforma logistica del farmaco, cioè un'area di distribuzione di tutti i farmaci di tutta la Campania".

De Luca ha poi ricordato anche tutte le altre iniziative che riguardano l'area industriale della provincia: "Abbiamo realizzato, per iniziativa del presidente dell'Asi, la catena del freddo nell'area di Battipaglia. Si sta definendo una variante al piano regolatore che mette a disposizione delle imprese altri 400mila mq. L'area Asi - ha concluso - è diventata un luogo di sviluppo e di incentivo alle produzioni e all'economia di tutto il nostro territorio. Proseguiremo così".