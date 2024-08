Scoperto e sequestrato il cimitero delle automobili abbandonate Ecco cosa hanno trovato i finanzieri: per il titolare è scattata la denuncia penale

La Guardia di finanza del comando provinciale di Salerno ha apposto i sigilli ad un terreno agricolo di oltre 4mila metri quadrati, trasformato in una discarica abusiva si autoveicoli, pneumatici ed altri rifiuti speciali.

In azione i militari della compagnia di Nocera Inferiore, che ad Angri hanno ispezionato un terreno adiacente ad un'officina meccanica, entrambi di proprietà di un cittadino italiano.

Le fiamme gialle hanno rinvenuto, abbandonati, centinaia di rifiuti speciali: tra questi una trentina di autovetture in disuso (alcune delle quali anche sottoposte a vincoli amministrativi), 50 pneumatici usurati, 20 modem internet e oltre 200 tra motori e altre parti meccaniche di autovetture.

Per il terreno è scattato il sequestro penale: il titolare è stato denunciato per gestione di rifiuti non autorizzata e ricettazione.