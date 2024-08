Tragedia a Pontecagnano, donna travolta e uccisa da un treno Inutili i soccorsi, indagini in corso da parte della Polfer. Ritardi alla circolazione ferroviaria

Tragedia a Pontecagnano Faiano dove una cinquantenne ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno in corsa nei pressi della stazione ferroviaria. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 6. Per la donna, nonostante l'intervento dei sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti da parte della Polfer. Dolore e rabbia nella città dei Picentini dove la donna era molto conosciuta.

La tragedia ha provocato rallentamenti e disagi sulla linea Napoli-Battipaglia. Inizialmente la circolazione è stata sospesa per consentire gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Successivamente, a partire dalle 8.20, la circolazione dei trani è stata riattivata soltanto su di un binario con rallentamenti fino a 60 minuti e possibili cancellazioni. Intorno alle 10 la circolazione ferroviaria è stata riattivata ma si registrano comunque ritardi ai treni compresi tra i 40 e i 100 minuti.