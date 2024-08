Trattore si ribalta a Postiglione: muore imprenditore agricolo Il 74enne era stato elitrasportato all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno

Non ce l'ha fatta il 74enne di Postiglione, finito sotto al suo trattore mentre stava lavorando in un terreno di sua proprietà. Il mezzo agricolo, per cause ancora non chiare, si è ribaltato schiacciandolo.

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri in località Granatiello, nel comune di Postiglione. L'imprenditore agricolo del posto è stato soccorso dai familiari e dal 118. E' stato elitrasportato all’ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dove però è deceduto.

Dolore e cordoglio nella comunità di Postiglione dove l'uomo era molto conosciuto.