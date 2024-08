Evasione dell'Iva, scatta il sequestro per una società cilentana L'attività investigativa delle fiamme gialle sotto il coordinamento della Procura

Omesso versamento dell'Iva relativo all'anno fiscale 2021, sequestrati 180mila euro ad una società cilentana. E' l'esito dell'attività investigativa condotta dalla Guardia di finanza di Vallo della Lucania, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura.

Le verifiche sono scattate per una realtà individuale: il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro, per equivalente, della somma evasa all'Erario.