Sparatoria al Festival del Sordo: muore il 58enne Vincenzo Spera Salgono a due le vittime dell'agguato dei due fratelli di Qualiano

Sale a due il bilancio delle vittime della sparatoria messa in atto dai fratelli Gaetano e Raffaele Ciccarelli al 'Festival del Sordo' di Capaccio Paestum. Dopo il decesso il 5 agosto scorso del 53enne biker Ettore Cro’, originario di Napoli, oggi è morto anche un altro dei tre biker feriti, si tratta del 58enne Vincenzo Spera. Era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Battipaglia. Venne operato d'urgenza dopo l'agguato, fatali le ferite riportate all’addome.

Commovente il post sui social della moglie del 58enne: "La vita a volte è imprevedibile, ingiusta. La tua scomparsa mi ha lasciato un vuoto. Sarà strano non averti qui, accanto a me. Hai lottato con audacia fino all’ultimo. Il tuo sorriso sarà impresso nel mio cuore. Mi manchi e mi mancherai ogni giorno della mia vita. Sei andato via assieme ad Ettore, sarete compagni di vita anche su, in cielo. Ti amo e ti amerò per sempre".