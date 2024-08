Incidente sull'A2 mentre fa il giro del mondo in moto Soccorso un uomo di origine cinese, portato in ospedale a Eboli

Paura sulla corsia Sud dell’Autostrada A2 del Mediterraneo a causa di un incidente che ha coinvolto un centauro.

A ferirsi un cittadino di origine cinese intento a fare il giro del mondo in moto. Per cause ancora da accertare è finito fuori strada. Soccorso dai volontari del VoPi è stato trasportato all’ospedale di Eboli.