Incendio nell'Agro: rischiano il black-out elettrico diversi comuni Fiamme nei pressi della cabina che alimenta Cava, Vietri sul mare e altri Comuni della Divina

"Un incendio di notevoli dimensioni si è sviluppato stamattina nei Comuni di Nocera Superiore e Roccapiemonte e sta causando danni anche alle linee aeree di energia elettrica ed alla cabina primaria che alimenta anche Cava de' Tirreni, Vietri sul mare e Comuni della Costiera amalfitana. Le operazioni di spegnimento purtroppo, potrebbero rendere necessario sospendere l'erogazione di energia elettrica entro breve tempo in tutta la città. Non appena possibile l'erogazione sarà ripristinata". Lo hanno annunciato attraverso i social i sindaci di Vietri sul Mare e Cava de' Tirreni, Nunzio Servalli e Giovanni De Simone, avvisando la popolazione dei possibili disagi.

"Il cicesindaco Nunzio Senatore ha attivato il Centro Operativo Comunale, in costante contatto con il sindaco Vincenzo Servalli che è fuori città ed in collegamento con la Prefettura per monitorare costantemente la situazione", ha aggiunto l'Amministrazione cavese che sta seguendo passo passo l'evoluzione dell'incendio.

Le fiamme sono divampate in mattinata sul monte Solano, dalla parte di via Garibaldi. I sindaci di Nocera Superiore e Roccapiemonte hanno avviato tutte le procedure per provare a fronteggiare le fiamme nel minor tempo possibile. "Ho contattato il sindaco di Nocera Superiore, che ha allertato immediatamente la SORU regione Campania, per seguire insieme l’evolversi dell’incendio", ha scritto sui social il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio. "Sebbene con competenze specifiche e limitate agli avvistamenti, ho avvisato i gruppi di Protezione Civile del comune di Nocera Inferiore a rendersi disponibili per ogni evenienza".