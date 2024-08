San Mango Piemonte, incidente in autostrada: ferite due persone L'auto è finita fuori strada e si è ribaltata

Paura nella notte lungo l'autostrada A2 del "Mediterraneo" per un incidente avvenuto poco prima dell'uscita di San Mango Piemonte, in direzione Nord. Per cause ignote, un'auto è prima finita fuori strada e, poi, si è ribaltata. Nell'impatto sono rimaste lievemente ferite due persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, i vigili del fuoco ed i sanitari del Vopi che hanno condotto in ospedale i feriti. Fortunatamente entrambi, dopo aver trascorso la notte in ospedale, hanno già potuto far rientro a casa.